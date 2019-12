DESTACADAS

Sigue la incertidumbre laboral de los 150 trabajadores de Cereales 3 Arroyos

Los 150 trabajadores de Cereales 3 Arroyos continúan esperando una definición patronal. Siguen sin producir y sin respuestas por parte de las autoridades y del Estado.

Es que los trabajadores fueron despedidos sin causa, y la patronal se fugó sin dar precisiones sobre cómo iba a afrontar sus compromisos.

Por un momento, la planta pareció recuperarse mediante un plan de reactivación diseñado junto a la gerencia, peor este se cayó. Desde allí, apareció una propuesta de un privado para comprar la planta pero de momento no hubieron novedades.

Los ex trabajadores de Cereales 3 Arroyos temen por la posibilidad de perder sus puestos de trabajo. Es que el retraso en el cobro de sus haberes agrava la situación.

"Somos la fábrica de de Cereales 3 Arroyos. Estamos sin producir, no hay insumos, no nos pagan, y encima ayer nos sacaron la combi que nos traía hasta acá", aseguran los empleados de la planta frenada hace más de un año.

"Queremos que alguien nos escuche. Somos 150 familias que corremos el riesgo de perder nuestra fuente de trabajo. Nos dicen que hay gente que quiere comprar la fabrica, pero mientras esperamos nuestros hijos esperan que llevemos un plato de comida a casa", aseguran.

"Las maquinas están paradas, no hay seguridad", denuncian los trabajadores.

Mientras tanto los delegados se comunican con el dueño de la empresa y no los quiere atender. "El dueño, Fernando Sansuste nos corta el teléfono. Ya no sabemos que hacer", explican.

"Está todo desolado, como abandonado", reseñan. Pero, además, aseguran que "somos pocos los compañeros que estamos viniendo, por el dinero, porque no tienen para el pasaje. Esperemos que se solucione pronto. La verdad que causa tristeza"