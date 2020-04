Salud Pública recomienda pautas de cuidado para prevenir salmonelosis

25, 12, 2019

A fin de prevenir casos de salmonelosis, el Ministerio de Salud Pública recomienda tomar precauciones en el manejo de alimentos, ya que ésta es una enfermedad que se transmite por esta vía.

Se trata de una infección causada por bacterias del género salmonella, una de las más frecuentes que ingresan al organismo a través de la ingesta de alimentos contaminados.

La salmonella es una bacteria que suele vivir en los intestinos de los animales y humanos y se liberan a través de las heces. Algunas vías de transmisión pueden ser la carne cruda vacuna y de ave, que pueden contaminarse en el proceso de faenado. También los pescados y mariscos pueden transmitir la bacteria si provienen de aguas contaminadas.

La bacteria también puede estar presente en el huevo crudo. Si bien la cáscara puede ser una barrera para evitar la contaminación, algunas gallinas infectadas producen huevos con salmonella antes de que se forme la cáscara.

Algunos frutos y vegetales frescos pueden haberse contaminado al ser lavados con agua no potabilizada. La contaminación puede producirse también en la cocina, si los jugos de carne cruda, de vaca o ave, entran en contacto con otros alimentos sin cocinar, como las ensaladas.

Recomendaciones

Las carnes, pescados y productos de repostería deben estar refrigerados o congelados.

Se debe evitar que las carnes crudas entren en contacto con otros alimentos que se vayan a consumir sin ser cocidos.

Descongelar carnes y pescados en recipientes cerrados dentro de la heladera, no a temperatura ambiente.

Toda preparación que lleve carne, especialmente de ave, debe ser bien cocida, evitando consumirla si presenta jugos rojos.

No consumir alimentos elaborados que, precisando de refrigeración, estén expuestos a la venta a temperatura ambiente.

Los huevos deben ser frescos y tener la cáscara limpia, desechando los que se encuentren rotos. No es conveniente lavarlos, ya que la humedad favorece la entrada de la bacteria.

No se debe partir los huevos en el borde del recipiente donde se los va a batir. Si se va a separar la clara del huevo, hacerlo sin utilizar la cáscara para ese procedimiento.

Evitar comer huevos crudos o que no estén bien cocidos.

Los mariscos comprados vivos deben ser bien cocinados.

Utilizar recipientes herméticos para conservar comida en la heladera. No guardar comida a temperatura ambiente.

Las mayonesas y salsas caseras deben consumirse de inmediato y no conservar los sobrantes más allá de 24 horas.

En viajes y excursiones, mantener los alimentos preparados en refrigerador portátil, evitando su exposición al sol.

Lavarse las manos con jabón antes de preparar alimentos y de comer, especialmente los niños y sobre todo luego de haber tocado perros, gatos u otros animales.

Mantener limpios los recipientes, utensilios y superficies donde se preparan los alimentos.

Ayudar a ancianos, niños pequeños y personas con discapacidad en su correcta higiene personal, especialmente ante procesos diarreicos.