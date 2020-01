Destacadas

MILLENNIALS VS GENERACIÓN X : DESCUBRE CÓMO SON SUS HÁBITOS DE CONSUMO

1ro, 01, 2020

Mucho se habla y se analiza sobre las diferentes generaciones y, como a nivel sociológico, van moldeando la cultura laboral, el medio ambiente y las relaciones interpersonales. Así fue como la generación dorada de los millennials ha pasado de ser la promesa del futuro cambio, a una centena de críticas sobre su forma de ser y por cómo se manejan con la vida y el consumo.

Lo cierto es que la denominada generación de aquellos nacidos desde la década de 1980 hasta mediados de los 90 fueron los primeros en utilizar la red y todas las posibilidades que otorga Internet a su favor. Las compras online, las reviews para saber en qué hotel, país o ciudad alojarse, el trabajo desde casa y varios aspectos que hoy damos por sentado, pero que esta generación ha cultivado desde los inicios para forjar un cambio de paradigma total desde cómo se consume la información y cómo se adquieren productos y servicios.

Luego, los nacidos luego del año 1995 y hasta la actualidad son los centennials, seres humanos híper conectados y nativos digitales que han llevado esta transformación tecnológica a otro nivel.

Los centennials toman gran parte de los aportes de la generación anterior pero los dotan de sentido social, responsabilidad medioambiental y actividades de consumo ligada por las emociones y la empatía que se sienta por determinadas marcas.

¿Pero qué ocurre con la generación X?

Aquellos nacidos entre la década de los 60 y los 80 pertenecen a una de las generaciones más amplias y con más características del mercado. Debido a su franja de casi 20 años es más difícil encasillar sus gustos y actividades comerciales pero lo seguro es que con ellos nació la tecnología tal cual la disfrutamos hoy en día. Curiosos, innovadores aunque tradicionales y más apegados a las normas, así se definen muchos mientras de la generación X

Generación X y comercio electrónico

Quizás sea su rango de edad y diversidad económica lo que hace que la Generación X sea difícil de clasificar; cuando se trata de dónde se encuentra alguien en su carrera y vida familiar, hay una gran diferencia entre las edades de 35 y 55. Los jóvenes de 35 años, por ejemplo, pueden ser nuevos propietarios o padres recientes, lo que podría significar que serán más consciente del presupuesto que un hombre de 55 años con niños recientemente autosuficientes y una trayectoria profesional más avanzada.

Hay algunos puntos en común dentro de la generación X en su conjunto, y todos apuntan a una cosa: consumo cuidadoso.

Realmente no importa si los Gen-Xers tienen un presupuesto ajustado o son relativamente ricos; no les gusta malgastar su dinero de ninguna manera. En cambio, les importa mucho el valor, se educan a fondo antes de comprar un producto y tienden a mantenerse fieles a la marca debido al tiempo extra que les lleva elegir una empresa en la que confían.

Esta no es una generación que necesita una marca llamativa o la seguridad de que están cultivando un cierto estilo de vida, solo quieren saber que el producto que están comprando es bueno y de calidad.

Para enamorar a los miembros de la gen X puedes explicar por qué tus productos son confiables en tu blog con una sección de recursos sólida con respuestas a algunas preguntas comunes.

Millennials y Ecommerce

Cuando se trata de Millennials, una gran cantidad de profesionales de marketing comienza y termina en el estereotipo típico que no siempre es real. Se piensa que los millennials son superficiales y basado en la imagen y financieramente irresponsables. En realidad, hay mucha complejidad en este grupo, y si su comercialización es reductiva, perezosa o falsa, los Millennials son las primeras personas en darse cuenta.

Analicemos ese estereotipo por un segundo y pensemos en lo que realmente está sucediendo aquí: ¿de dónde vino ese estereotipo autorizado, irresponsable financieramente, y qué significa realmente?

Los millennials llegaron a la mayoría de edad en una economía difícil, donde los salarios permanecieron estancados mientras que el costo de vida se disparó. Una quinta parte de ellos tiene un alto nivel de educación, pero dado que se graduaron en una recesión, tener un título no ayudó a sus perspectivas laborales. Eso significa que hay muchos Millennials que trabajan en empleos de bajos salarios, y muchos de ellos hablan de cómo se merecen más porque, fueron criados para tener fe en un panorama económico que ya no existe.

La definición de valor de los Millennials no es un cálculo de precio versus calidad al estilo Gen X; está en la calidad de la experiencia y su capacidad de compartirla con otros.

Es por eso que apreciar un brunch costoso con sus amigos tiene mucho sentido para ellos como una experiencia de alto valor.

Para enamorar a un millennials deberás:

Ser honesto:

El marketing agresivo e intrusivo no va a funcionar con esta generación. Después de haber visto el nacimiento de la era digital, los Millennials tienen una comprensión innata del marketing de sitios web en todas sus formas. Han archivado patrones, y cualquier acción de una marca que parezca falsa o demasiado intrusiva será rechazado de inmediato.

Escribir contenido atractivo:

El contenido reflexivo y atractivo sobre su tema es una excelente manera de conectarse con los Millennials en un nivel auténtico y compartible.

Construyendo una comunidad:

A los millennials les encanta crear y unirse a comunidades, y desde la comodidad de su hogar o bar preferido mediante la tecnología. Es recomendable usar las cuentas de redes sociales de tu marca no como herramientas promocionales sino como constructores de comunidad.