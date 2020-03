DESTACADAS

Qué es el "distanciamiento social" y por qué los expertos insisten en practicarlo para combatir la pandemia del covid-19

El mundo libra una dura batalla contra la pandemia del coronavirus. Derrotarlo es una tarea extremadamente compleja, pero una de las armas más poderosas que tenemos parece bastante sencilla: mantenernos alejados los unos de los otros.

Durante los últimos días, las autoridades y los expertos en epidemiología han insistido en lo que llaman el "distanciamiento social", una práctica que durante otras pandemias ha demostrado ser efectiva para disminuir la velocidad de propagación del virus.

Aunque la tasa de mortalidad que ha mostrado el nuevo coronavirus es relativamente baja, lo que más temen las autoridades sanitarias es que haya un repentino aumento de pacientes de gravedad que necesiten cuidados intensivos, lo cual pone una carga inmensa sobre los sistema de salud y los pone en riesgo de colapsar.

Para evitar eso, es clave practicar desde ya el "distanciamiento social".

"El distanciamiento social será la frase clave en los próximos días y semanas", escribió recientemente el médico Jeff Martin, profesor de epidemiología en la Universidad de California en San Francisco (UCSF) en un artículo publicado por esa institución.

"En este momento, este es el factor más importante que podemos controlar respecto al brote del covid-19".

Pero, ¿qué implica exactamente el distanciamiento social y por qué es tan importante?

Mejor de lejos

El distanciamiento social se refiere simplemente a evitar el contacto cercano con otras personas, para evitar contagiarse del virus y e infectar a otras personas.

La propagación de un virus depende de factores como qué tan contagioso es, que tan susceptibles son las personas a las infecciones, el número de contactos entre las personas y la duración de esos contactos.

"No estamos en la etapa de poder modificar el comportamiento biológico del virus o la susceptibilidad de los individuos", dice Martin. "Pero cada uno de nosotros puede disminuir el número y la duración de nuestros contactos con otros", agrega.

En Estados Unidos, por ejemplo, los responsables de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han hecho varias recomendaciones para poner en práctica el distanciamiento social:

Estimular el teletrabajo en las empresas y las clases en línea para colegios y universidades.

Limitar los viajes que no sean esenciales

Evitar lugares muy concurridos

Evitar el contacto a menos de dos metros con otras personas

multitud

"¿Ir a un bar lleno y sentarme hombro a hombro con gente que no conozco?", se pregunta el doctor George Rutherford, profesor de epidemiología en la UCSF.

"Yo me lo pensaría dos veces".

En una rueda de prensa el 16 de marzo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su gobierno recomienda que las personas "incluyendo los jóvenes y saludables", eviten grupos de más de 10 personas, sigan con sus clases desde casa, eviten los viajes que no sean urgentes y procuren no comer o beber en bares, restaurantes o plazas de comida.

Los jóvenes son la clave

Para Martin, el distanciamiento social "es un gran llamado al altruismo".

"A la gente no se le pide que lo haga para protegerse, en realidad es para proteger a los más susceptibles".

Por eso es fundamental que los más jóvenes practiquen el distanciamiento social.

"Sé que es un consejo difícil de seguir", dice Rutherford.

"Pero es una cuestión vital, no necesariamente si tienes 30 años y estás sano, pero quizás sí para tus padres y seguro para tus abuelos".

La idea es evitar que los más jóvenes le contagien el virus a las personas mayores o a quienes tengan alguna condición que los haga más vulnerables ante la enfermedad.

Qué hacer y qué no

El aislamiento social parece fácil, pero a la hora de practicarlo surgen muchas preguntas.

En BBC Mundo consultamos con el doctor Rutherford, quien nos compartió sus consejos sobre qué hacer y qué no durante el distanciamiento social.

¿Puedo salir de casa?

Si no estás en un lugar en el que las autoridades hayan ordenado la cuarentena o autoaislamiento, sí puedes salir de tu casa.

¿Puedo ir al supermercado?

Sí, tienes que ir por comida. Trata de evitar las horas punta, ve temprano en la mañana y evita las multitudes.

mujer

¿Puedo ir a restaurantes?

Es algo que puedes hacer depende de dónde estés. En algunos lugares se les ha pedido a los restaurantes que disminuyan su capacidad a la mitad y enfocarse en los pedidos a domicilio.

¿Puedo llevar a mis hijos al parque?

Es bueno que los niños salgan, pero es bueno evitar que se amontonen. Está bien llevarlos al parque, si va a usar los aparatos, los puedes limpiar con desinfectante de manos antes de usarlos y lavarse las manos después. Aunque suena muy duro, hay que evitar que se junten con otros niños.

¿Puedo ir a dar una caminata?

Sí, evitando lugares concurridos

¿Puedo usar el transporte público?

Si necesitas usarlo, puedes usarlo, pero debes tener cuidado. Si alguien está tosiendo o estornudando trata de no sentarte a su lado. Evita las horas punta y si puedes cambia tu horario de trabajo. Lávate las manos cuando te bajes.

¿Durante cuánto tiempo practicar el distanciamiento social?

Hasta que las autoridades te digan que ya no es necesario. Saber cuándo se deben dejar de aplicar estas medidas es complicado, pero será entre varias semanas y unos cuantos meses.

¿Cuál es su principal recomendación respecto al distanciamiento social?

¡Qué lo hagan! Cada quien tiene la oportunidad de detener la transmisión en su barrio, tienen la oportunidad de evitar que se pierdan vidas, así que no se infecten.