Destacadas

¿CÓMO LOGRAR MANTENER TU NEGOCIO ACTIVO A PESAR DE LA CUARENTENA SIN FALLAR EN EL INTENTO?

27, 03, 2020

Todo lo que tienes que saber para mantener las ventas en el mundo virtual en época de cuarentena.

Como consecuencia de la llegada del COVID-19, la actividad comercial se vio directamente afectada. Menos personas circulando por las calles, la recomendación de mantenernos en casa y la necesidad de evitar la propagación son algunos de los motivos que hicieron que muchos negocios deban cerrar sus puertas en los últimos días.

Esta situación está poniendo a prueba nuestras formas de consumo y es en el mundo online donde podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad. Hoy en día, no es necesario ser un experto en informática para poder comenzar nuestro sitio web y son miles las herramientas gratuitas y de bajo costo que nos ofrece Internet para usar desde casa.

seis consejos para poner a prueba tu ingenio y llevar tu negocio al mundo online:

1. Es importante estar presentes

Si aún no tienes página web, éste es el momento para dar el salto a lo digital. Existen muchas herramientas fáciles de usar, como SitioSimple, que permiten crear tu página web en pocos pasos y adaptarla a tu producto.

2. Haz que tu sitio sea fácil de encontrar

Además de los dominios que todos conocemos como el .com o el .net, existen miles de posibilidades que ayudarán a que tu dirección no se olvide. Prueba usando extensiones como .casa, .uno o .beer, según lo que tu hagas.

3. Aprovecha para capacitarte

Este es el momento de mirar tutoriales, hacer capacitaciones y aprender eso que siempre quisiste hacer en tu computadora. Te recomendamos nuestro tutorial sobre Moodle, para que tu también puedas crear tu aula virtual.

4. No te olvides de tus clientes

Envíales newsletters con tus novedades y muéstrales que sigues allí para ellos. EnvialoSimple es una herramienta ideal que, además de ser muy simple, ¡te permite enviar hasta 1000 correos mensuales gratis!

5. Continúa con tus clases en el mundo online

Utiliza Cloud Server o servidores dedicados, herramientas que te permiten instalar miles de aplicaciones de e-learning para que tus clases no se vean afectadas y puedan continuar a distancia.

6. Habla con tus clientes

Ahora más que nunca es importante que la comunicación no se corte. Contar con un Dattachat de Donweb es un medio muy útil para contactar usuarios on line y responder sus consultas al instante.

¡Cada crisis es también una oportunidad! Abrir tu página web facilitará que muchas personas puedan continuar con sus actividades. Recuerda que cuando esto pase no sólo ya tendrás tu sitio operativo sino que también podrás expandir tu mercado.