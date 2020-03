Despiden a aeronáuticos que trabajaban con los vuelos de repatriación

27, 03, 2020

La empresa GPS que trabaja para la aerolínea de bandera en Aeroparque, el miércoles tuvo que ceder a los reclamos de los trabajadores que pidieron herramientas para poder protegerse y el jueves decidió despedir trabajadores que cumplían sus tareas en el aeropuerto de Ezeiza. Estos trabajadores eran referentes de sus compañeros y venían denunciando la falta de insumos de salud, y las amenazas de suspensiones y despidos que unos días antes había anunciado la empresa.

Los empleados participaban de los vuelos de repatriación, yendo a buscar a argentinos y argentinas que quedaron varados en distintas partes del mundo a raíz de los cierres de fronteras y la cancelación de vuelos. En ese marco, le reclamaron a la empresa elementos básicos de protección como guantes, barbijos y alcohol en gel para poder llevar adelante las tareas en los vuelos humanitarios.

"En estos duros días nunca nos ausentamos ni dejamos a nadie sin asistir. Pero vivimos días de incertidumbre y angustia. Así fue que exigimos a la empresa para la que trabajamos, GPS, que nos provea de la protección necesaria para seguir trabajando pero evitar el contagio para no llevarlo a nuestras casas ni a nuestra familia y resguardar a los pasajeros. Nos respondieron con despidos", dijo Ayelén Córdoba una de las trabajadoras despedidas.

"Los medios de comunicación nos llaman "héroes" a nosotros y a todos los trabajadores de Aerolíneas Argentinas por el rol social que estamos cumpliendo. La empresa GPS hoy mismo anunció suspensiones y despidos. Le pedimos a toda la familia trabajadora aeronáutica y también a todos aquellos que pudieron volver a sus hogares por nuestro trabajo en el aeropuerto de Ezeiza que no lo permitan" se refirió así el otro trabajador despedido Carlos Roa.

Asimismo Luciano Corradi delegado de GPS aeroparque y miembro de la comisión de seguridad e higiene aeroportuaria planteó: "Si no vuelve atrás esta actitud irresponsable de la empresa vamos a pedir la intervención de Aerolíneas Argentinas para que estos escandalosos despidos de compañeros que han expuesto su propia vida poniéndose al frente de la pandemia no se lleven adelante".