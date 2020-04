Destacadas

TRABAJA HACIENDO LO QUE MÁS TE GUSTA: HAZ DE TU PASATIEMPO UN NEGOCIO EN 8 SIMPLES PASOS

4, 04, 2020

¿Alguna vez has pensado que ese pasatiempo que tanto te gusta puede convertirse en tu nuevo negocio? Artesanías, muebles, diseño de ropa, las posibilidades son tan infinitas como su potencial.

Tener tu propio sitio web con tu tienda online, permite que puedas vender tus productos sin que tengas que preocuparte por alquileres, mobiliario y demás costos de una tienda física. Si te estás preguntando por dónde empezar, acá te damos un paso a paso de lo esencial para empezar tu negocio.

Elige un nombre para tu negocio y compra un dominio

Piensa bien el nombre porque será el eje central de tu marca. Cuando lo tengas decidido, asegúrate de que esté disponible. Todos los sitios tienen un dominio que es lo que los identifica de los demás. Este dominio debe estar disponible y será el que tú elijas. Es de vital importancia porque gracias a él marcarás tu presencia en internet. En nuestro mercado de dominios, puedes chequear rápidamente cuáles son los que puedes utilizar.

Algunos tips son:

■ Elige un nombre fácil de recordar y de escribir.

■ Trata de no usar guiones o muchos números ya que son más difíciles de decir en voz alta y también se corre el riesgo de que el cliente lo escriba mal.

■ Elige un dominio que se adapte a tu producto. Algunos de ellos son: .BEER, .CASA, . UNO y, por supuesto, .COM. Aún cuando elijas otro, es recomendable que te asegures de que no haya una URL con tu mismo nombre que termine en .com y que dirija a un competidor.

¿Quieres saber más? Aquí tienes 30 consejos para registrar dominios de forma efectiva.

Elige un proveedor de hosting

Las páginas web están compuestas de archivos. Una compañía de hosting, como Donweb, hace que puedan verse online. Existen distintas maneras de almacenar tu sitio web, por eso, te sugerimos que para elegir tu hosting ideal tengas en cuenta:

■ La velocidad: Los planes de hosting compartidos pueden son más económicos, ya que almacenan muchos sitios en un solo servidor. Los servidores en la nube, o cloud servers, son mucho más rápidos y te permiten cargar mucha más información.

■ El servicio al cliente: Un buen servicio al cliente te puede ahorrar mucho tiempo y mantener tu negocio a distancia.

■ La seguridad: Protege a tus clientes y a tu negocio eligiendo un certificado SSL que haga que ningún dato corra peligro. Al mismo tiempo, elige un hosting que te ofrezca una copia de respaldo y un filtro de spam.

■ El tiempo de actividad: Asegúrate de ver el tiempo en el que los servidores estuvieron activos. Como sabes, a veces se pueden “caer”, por lo que es importante elegir un servidor con un gran porcentaje de actividad.

¿Todavía no sabes cuál elegir? En Donweb, somos líderes en Latinoamérica porque cumplimos con todos estos requisitos y alojamos más de 300 mil sitios. Aquí te dejamos algunos planes y opciones de hosting ideales para tí.

Además, te ofrecemos la opción de hosting+SitioSimple para que no tengas que preocuparte por la creación de tu página web o bien para facilitarte que tengas tu página web cuanto antes en línea.

Crea tu página web

Si ya tienes tu hosting habla con tu programador o busca tutoriales en línea sobre cómo montar tu sitio en tu hosting. ¿Quieres algo aún más fácil y rápido? Prueba SitioSimple, una plataforma para crear sitios web muy fácil de usar. No sólo tendrás rápidamente tu página web en línea sino que podrás personalizarla a tu gusto sin necesidad de conocer de códigos de programación ni diseño gráfico. Tiene un sistema de “drag and drop” con el que puedes diseñar tu página web arrastrando los bloques y ordenándolos como más te guste. El proceso es muy simple y puedes hacerlo en minutos. La particularidad de esta plataforma con respecto a otras, como hemos visto, es que ya tendrás incluido el servicio de hosting y no tendrás que preocuparte por instalaciones.

¿No crees que puedas hacerlo? Nosotros te animamos a que lo intentes pero, si aún así necesitas ayuda, te invitamos a conocer el servicio “Lo hacemos por tí”, donde los diseñadores crearán por ti la página web que necesitas.

Crea una tienda online

Utiliza una herramienta que te permita crear páginas de productos, aceptar pagos y usar una variedad de estrategias de venta para atender a los clientes y aumentar tus ventas. Puedes modificar el diseño y las funciones para que se ajusten a las necesidades de tu negocio tanto como quieras. En Donweb, ofrecemos hosting para que tu tienda siempre esté abierta: entre otras grandes herramientas, puedes instalar fácilmente plataformas como WordPress y Prestashop.

También tienes la opción de utilizar la tienda de tu SitioSimple o pedirnos que lo hagamos por tí, si estás buscando un ecommerce más sencillo.

Integra tu pasarela de pago

A la hora de efectuar las compras, es importante que pienses en cómo vas a querer que los clientes paguen sus productos. Una opción es aceptar pagos por transferencia bancaria o en puerta cuando llegue el producto y otra opción es integrar una pasarela de pago a tu tienda online.

Cuando elijas una pasarela de pago, mira las tarifas, la seguridad y la facilidad de uso. Existe una gran variedad de plataformas que se dedican a esto internacionalmente y otras nacionales de cada país. SitioSimple, por ejemplo, se integra con grandes plataformas como Paypal, PayU y Mercado Pago.

Crea las páginas de tus productos

Ahora que tienes la estructura básica de tu tienda, es hora de agregar productos.

Si vendes productos, las fotos de buena calidad son la clave: recuerda que los clientes decidirán comprar en base a lo que les muestres. Toma las fotos en un área bien iluminada y sin nada que desvíe la atención del producto. Esto puede ser tan simple como poner los productos sobre una tela blanca en el piso de tu sala.

Muestra distintos ángulos y haz tomas de cerca de todos los detalles importantes que quieras que se vean. Tal vez quieras considerar también mostrar un video corto de cómo se utiliza o destacar algún aspecto en especial.

Luego, escribe una buena descripción. Céntrate en cómo el producto beneficia al cliente pero no olvides usar vocabulario que le hable a tu audiencia. Recuerda dar información clave como el material del que está hecho el producto y el tamaño que tiene.

En SitioSimple, puedes agregar un botón de “Consultar” en cada producto para que los clientes puedan preguntar más fácilmente. Además, también puedes integrar los catálogos desde Facebook e Instagram.

Actualiza tus productos

Crea las demás páginas de tu sitio web.

Cualquier tienda exitosa ofrece más que solo productos. Dale al cliente toda la información necesaria para que te conozca y decida confiar en tu producto.

Puedes pensar en secciones como “Sobre mí/la empresa”, donde cuentes quién eres y cómo has llegado a crear tu negocio, o una sección sobre preguntas frecuentes, para evitar múltiples consultas sobre una duda en particular.

También te recomendamos que tengas una sección de contacto, donde los clientes puedan hablarte directamente y un blog, para que escribas notas que puedan resultar interesantes para tu audiencia.

Planifica el producto, el inventario y el envío

Ten en cuenta cuánto tiempo tardas en realizar cada producto que quieres vender. Esto es muy importante para no quedarte sin stock. Si tienes mucha más demanda de la que puedes suplir, corres el riesgo de que los clientes se vayan. A medida que crezca tu negocio, necesitarás herramientas eficientes que te permitan tener presente el inventario como, por ejemplo, la funcionalidad de control de stock de SitioSimple.

Finalmente, debes pensar en cómo enviarás los productos. Aquí, tienes que tener en cuenta qué compañía utilizarás para los envíos, si estos serán gratis o si el costo se basará en el contenido de la compra, etcétera.

Ponte la camiseta de tu negocio.

Tener tu página web con tu tienda online es genial pero ahora tienes que hacer que los compradores te encuentren. Comienza identificando a tu público – el grupo de personas que es más probable que compre tu producto – y experimenta maneras de llegar a él. Puedes usar redes sociales, enviarlo por WhatsApp a grupos o poner publicidad en sitios a los que tu audiencia ingresa.

Uno de los métodos más comunes es encontrar clientes a través de los buscadores. Piensa en cuánta gente puede tipear en Google para encontrar productos similares a los tuyos y qué frases indican una intención de compra. Una persona que busque “cómo hacer un pastel” tendrá menos intención de compra que una que busque “comprar pastel casero”.

Puedes poner anuncios en plataformas como Google, para que tu sitio web aparezca cuando alguien busque algún término vinculado a tu negocio. También puedes ahorrar dinero en publicidad intentando aparecer naturalmente cuando alguien realiza estas búsquedas. Para ello, necesitarás optimizar tus contenidos basándote en los criterios de SEO (Search Engine Optimization). Para lograrlo, te invitamos a leer nuestro artículo con los mejores consejos para optimizar tu SEO.

Por último, no existe la receta perfecta para el marketing online por lo que te animamos a experimentar, buscar maneras creativas de comunicarte, fijar metas sólidas y realistas a corto, mediano y largo plazo, analizar regularmente tus resultados y redefinir el plan si es necesario.