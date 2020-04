DESTACADAS

Millonaria multa de Kicillof a Dánica por negarse a reincorporar despedidos en prohibición

8, 04, 2020

Tendrá que pagar más de 3 millones de pesos de multa. Producción seguirá el trámite legal por haber detenido un servicio esencial.

En lo que amenaza con convertirse en un caso testigo de castigos contra las empresas que están cesanteando empleados en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, y mientras está vigente la prohibición de despidos, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires sancionará a Dánica.

A fines de la semana pasada el Grupo Beltrán, dueña de Dánica, había cesanteado a 5 empleados del gremio de Aceiteros por reclamar que se cumplan los protocolos de seguridad por la pandemia de Covid-19. Luego rompió la conciliación obligatoria dispuesta por la cartera laboral que comanda Mara Ruiz Malec y, para evitar que los despedidos vuelvan a sus empleos, cerró la planta de Lavallol, en un lock out patronal que sorprendió a propios y extraños.

"Cerrado hasta nuevo aviso", rezaba el cartel que el Grupo Beltran colocó en los portones de la planta y que encontraron sus operarios el lunes al llegar a cumplir con sus tareas a las 5 AM.

Según pudo saber InfoGremiales, el ministerio primero constató los incumplimientos y ya tiene preparada una sanción millonaria y ejemplificadora para Dánica. Serán más de 3 millones de pesos que se notificarán en las próximas horas al grupo empresario.

La cartera laboral bonaerense, adicionalmente, notificará a Producción lo ocurrido en Lavallol para que se analicen otras sanciones económicas y legales que le pueden caber al Grupo Beltran por paralizar la actividad de un sector que había sido declarado esencial. De hecho, hasta el lock out patronal, Dánica no había dejado de producir un solo minuto en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

"Mientras somos millones de argentinas y argentinos los que estamos realizando enormes esfuerzos solidarios para combatir una pandemia global y defender la salud y la vida, el Grupo Beltrán pone en riesgo a los trabajadores al incumplir los protocolos de la Emergencia Sanitaria, ignora la vigencia del Decreto 329/2020 que prohíbe despidos y suspensiones por 60 días e incumple con un Lockout la Conciliación Obligatoria del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, burlándose del sacrificio de todo el pueblo argentino", había señalado un comunicado difundido por el sindicato de Aceiteros.