DESTACADAS

El Gobierno provincial dispuso medidas económicas atendiendo a la realidad de Salta por la crisis sanitaria

18, 04, 2020

Las medidas aplicadas en el ámbito nacional y provincial para frenar la curva ascendente del Covid-19, tuvo un fuerte impacto en la economía, en todas sus escalas, desde la macro a la micro economía, por lo que fue necesario impulsar acciones paliativas.

El gobernador Gustavo Sáenz, en este sentido encabezó una serie de reuniones con todos los sectores, tomando requerimientos y planteos específicos. Paralelamente se han tomado medidas a nivel local, algunas complementarias a las disposiciones federales y otras puntuales atendiendo la realidad de Salta.

Garantizando un Gobierno presente y conociendo la realidad que atraviesa Salta, con particularidades económicas, geográficas y sociales, Sáenz dispuso una serie de disposiciones, destacándose la próxima línea de créditos para Pymes a través del Consejo Federal de Inversiones, con tasas de 8,84%, tomando hasta $400 mil. Otra línea para capital de trabajo tendrá un monto máximo de $2.500.000 con una tasa del 17,68%.

Promoción económica e industrial

El gobernador Gustavo Sáenz, gestionó ante el Gobierno Nacional un sistema de financiamiento para la finalización de la obra pública en marcha y propuso la excepción a actividades comerciales, profesionales e industriales al aislamiento social desde el 20 de abril.

Incluye al comercio minorista para la venta a través de plataformas del comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto entre vendedor y comprador. El proceso industrial del tabaco está incluido, al igual que la atención médica con turno previo, ópticas, empresas de seguros, pinturerías, venta de materiales para la construcción, trabajos profesionales como contadores, abogados, ingenieros, etc.

Por otra parte, el Gobierno de la Provincia determinó que los servicios de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, no pueden ser suspendidos por falta de pago (hasta 3 facturas consecutivas o alternas).

Beneficio a contribuyentes

Como beneficio a los contribuyentes, desde el área de Rentas provincial se extendió la moratoria hasta el 31 de marzo de 2020 y plazo para la adhesión hasta el 31 de agosto de 2020, complementado con la extensión de la Feria Administrativa hasta el 4 de mayo inclusive, suspendiendo plazos para diversas presentaciones. También se suspendieron clausuras, inspecciones y ejecuciones fiscales.

Se dio una nueva prórroga de los vencimientos de la presentación y pago de las declaraciones juradas de los impuestos a las Actividades Económicas, Inmobiliario Rural y Sellos vencidas entre el 16 y el 31 de marzo, hasta el 29 de abril. En la misma línea se prorrogaron vencimientos y pagos de los anticipos del impuesto a las Actividades Económicas del período marzo, entre el 4 y el 7 de mayo, para contribuyentes jurisdiccionales.

Otros aplazamientos corresponden a pequeños contribuyentes de convenio multilateral entre el 22 y el 30 de abril; del impuesto de Sellos hasta el 29 abril y una serie de beneficios para contribuyentes cumplidores como la exclusión de regímenes de recaudación bancaria y descuento del 10% del impuesto a actividades económicas, adhesiones que pueden gestionarse en www.dgrsalta.gov.ar.

La extensión de los vencimientos al último día de cada mes de los anticipos correspondientes de junio a diciembre de 2020 y la posibilidad de diferir tres meses si el contribuyente nunca se adhirió a una moratoria en los últimos 5 años.

Acompañando medidas nacionales

Esta semana el Gobierno provincial convocó a reuniones con el sector bancario que opera en la provincia y posteriormente con referentes de las actividades tomadoras de crédito para pago de sueldo, acompañando la decisión del Gobierno nacional de promover préstamos a Pymes a tasa fija del 24%(3 meses de gracia) para el pago de sueldos.

Además, se destinaron $30 mil millones al Fondo de Garantías Argentino(Fogar) para otorgar garantías al respaldo.

Quizás la medida más relevante en el ámbito nacional es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una contribución de 10.000 pesos para monotributistas A y B e independientes, que también se decidió extender a monotributistas C y D.

En este marco se postergó o redujo un 95% el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.

Otra línea crediticia corresponde al Banco de Inversión y Comercio Exterior, que cuenta con una cartera de mil millones de pesos en líneas de capital de trabajo para MiPyMEs. Los créditos tienen una tasa del 19% anual fija en pesos para empresas con aval de SGR o Fondo de Garantía y un plazo de hasta 12 meses con un máximo de 6 meses de gracia.

Por otro lado, se destinarán 350 mil millones de pesos para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, impulsar la actividad y financiar el funcionamiento de la economía.