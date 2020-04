Emisión del 22/04/2020

25, 04, 2020

🔊🥳PROGRAMA Nº 8 DE LA TOPADORA!💪

.🕺💃 Como ya nos tienen acostumbrados, Belqui y Gustavo volvieron a brillar con el humor, las risas y la diversión en esta cuarentena 🤗🤩 Continúa la acción "La Topadora te regala barbijos", donde no sólo mostramos a los ganadores sino que continúa el sorteo de los diseños exclusivos para cuidarnos entre todos🎁😷 Artistas y famosos se siguen sumando a nuestros 20 años, como Pablo Layus y Kmila Reynoso, que nos dejan saluditos y buenos consejos para quedarnos en casa 🏘️🎊 La frutilla del postre fue Seba López cantante de Los Tekis, con quien no sólo repasamos los mejores momentos y las visitas previas al programa, sino que además no podían faltar las canciones para cerrar y disfrutar con todos 🎵📸