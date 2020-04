“Compra hoy, Viajá mañana”

26, 04, 2020

En una propuesta del Ministerio a los alojamientos turísticos, los rent a cars, las empresas de Viajes y Turismo, los prestadores de Turismo Aventura y los emprendimientos de Turismo Rural Comunitario que se sostiene en una plataforma virtual, la Provincia de Salta promociona y venderá su oferta desde hoy para que el turista pueda planificar un viaje post pandemia y usarlo hasta dentro de un año.

Cabe destacar que esta oferta se sustenta en una encuesta respondida por 1000 personas en Argentina, realizada con método CAWI y con un cuestionario semi estructurado. En la misma sobresale que el 69% viajaría durante este año luego de la emergencia sanitaria y el 61% está interesado en comprar una promoción anticipada para visitar Salta.

Desde que el coronavirus era una amenaza, se elaboran, en forma conjunta con los municipios y las cámaras y asociaciones turísticas, estrategias para el turismo en Salta además de acciones durante y post pandemia evaluando las tendencias del nuevo turista que ya se perfila con otros hábitos de consumo.

El presidente de la Cámara de Turismo Carlos Eckhardt se refirió a esta iniciativa: “Compra hoy, viaja mañana es el resultado de un trabajo mancomunado entre el sector público y privado, que ofrece, en condiciones excepcionales, la posibilidad de volver a Salta y una herramienta para paliar esta crisis de la que desconocemos su duración. El sector del emprendedurismo del turismo está listo y pronto a trabajar en forma mancomunada, como lo ha hecho siempre, buscando una puerta de salida a una situación de amplia complejidad”.

“Este trabajo tiene el mérito de que en momentos sumamente críticos y de emergencia continuamos pensando, en conjunto, de qué manera seguimos posicionando a Salta y cómo podemos mantener el liderazgo que tanto nos había costado conseguir y que debemos mantener en el tiempo.

Creemos que la oportunidad que nos brinda esta plataforma es no solamente de comercializar sino que estimamos que vamos a poder seguir contribuyendo al espíritu de todos los que alguna vez nos visitaron y se volvieron formadores de opinión para despertar el ansía de aquellos que aún no conocen y de los que conocen y quieren regresar a nuestra querida provincia.

Es un trabajo de excelencia, que mira el día después y que genera las condiciones propias y oportunas que las circunstancias ameritan” añadió Carlos Eckhardt.

Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes de Salta, Mario Peña manifestó: “Estamos en contacto permanente con los referentes del sector y creemos que no podemos sentarnos a esperar sino ser creativos y proponer acciones que posibiliten la recuperación más rápida posible al turismo en Salta que es el mayor generador de empleos directos e indirectos pero, además, una de las fuentes de ingreso más importante para nuestra provincia”.