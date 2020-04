DESTACADAS

Para los técnicos del Indec, un trabajador necesita por lo menos 66 mil pesos para vivir

26, 04, 2020

También explicó que ese valor "se compuso de 21.659,30 pesos para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 44.353,90 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos, según un estudio para establecer "una referencia para las discusiones paritarias de la pauta salarial para este año", expresó la Junta Interna.

Además, el informe puntualizó que se impone a partir de la actual situación excepcional "una paritaria extraordinaria o social que contenga al resto de los trabajadores", y añadió que "el salario a marzo último se aproxima a la economía de cada familia en relación con los verdaderos valores de la canasta, las necesidades básicas de los trabajadores y de sus respectivas familias".

"Esos valores se alcanzan a partir de la utilización de los datos oficiales publicados por el Indec. Se trata de un ejercicio de estimación sobre la base de información pública y el uso de metodologías útiles para proveer las mejores aproximaciones, a fin de ser una referencia válida para la discusión salarial de trabajadores y de otros sectores sociales, como jubilados y beneficiarios de asignaciones", aportó.

Los dirigentes de la ATE-INDEC añadieron que el estudio a marzo último es "un sólido fundamento para exigir una urgente recomposición de los ingresos y la inmediata reapertura de las paritarias para la totalidad de los trabajadores, sea cual fuese su forma de contratación", puntualizó el documento de prensa.

Las canastas utilizadas para el informe fueron las denominadas "Canastas de Consumos Mínimos", y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el INDEC, aunque aún no se aplicaron en las mediciones oficiales, aclaró.

"No son las habitualmente utilizadas para la medición de la pobreza sino que miden un piso para que cada trabajador esté en condiciones de cubrir las necesidades básicas del núcleo familiar y no caer precisamente en esa pobreza. Por lo mismo, nadie debería percibir de bolsillo menos de 66 pesos", concluyó el informe del sindicato que a nivel nacional conduce Hugo Godoy.