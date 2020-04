¿CUÁNTO CAMBIARON NUESTROS HÁBITOS DURANTE LA CUARENTENA?

28, 04, 2020

La llegada del COVID-19 ha generado un impacto sin precedentes en nuestro día a día, no sólo a nivel económico sino también en la forma en la que nos relacionamos con los demás.

Tal es así, que durante los primeros tres meses – que pronto serán seis – de 2020, la población se vio obligada a quedarse en casa, modificando sus rutinas, sus compras, su trabajo e incluso su vida familiar.

Hoy en día, hablar de trabajo remoto ya es habitual aun así, las preocupaciones por no poder salir aumentan en quienes no pueden adaptar su trabajo al home office. Lo cierto es que, en menor o mayor medida, todos los países debieron sufrir cambios para poder evitar que la pandemia se expanda.

¿Qué consumimos?

En lo que respecta a nuestro consumo, una gran parte se vio afectada por el cierre de los comercios de bienes que no fueran de primera necesidad. Según un informe de Monitor Deloitte*, se produjo una dura caída en las compras de ropa, calzado, perfumes, accesorios y artículos de lujo, con un porcentaje que supera al 80%. Por otro lado, los productos de limpieza tanto del hogar como personal, los comestibles y el papel higiénico duplicaron sus ventas con un aumento promedio del 150%.

Pasadas dos semanas de cuarentena, sin embargo, ya no se refleja un pico de ventas en productos como papel higiénico, agua embotellada y comida congelada y comienza a observarse un aumento en artículos para el hogar, ropa interior y fitness. Una tendencia que posiblemente se mantenga a medida que los diferentes comercios son habilitados para el envío de productos.

* Porcentaje sobre promedio 2 meses anteriores

El mundo online como alternativa

Frente a estos cambios, Internet se ha convertido en el protagonista. Las tiendas online se han multiplicado y los consumidores se han adaptado a nuevos canales de comunicación.

El e-mail marketing y las redes sociales se convirtieron en el canal directo para que los comercios puedan compartir sus novedades y los sitios web se multiplicaron junto al e-commerce. De hecho en Donweb, la empresa de hosting líder en latinoamérica, se incrementaron las consultas y las ventas de Cloud para Moodle en 40%.

También se ha producido un aumento de las operaciones con tarjetas bancarias, para evitar el contacto con el dinero, y un aumento de los servicios de delivery ofrecidos por tiendas de los rubros más variados.

Al mismo tiempo, quienes ofrecen servicios presenciales han debido adaptarse a los cambios por lo que Skype, Zoom y demás aplicaciones de videoconferencia se han convertido en el canal para que instructores de yoga, profesores de gimnasia y hasta maquilladoras, ofrezcan sus servicios a la distancia.

¿Cómo nos desplazamos?

En este contexto, Google desarrolló una herramienta que permite medir el cumplimiento de las medidas de aislamiento adoptadas por todos los países y que puede ser consultada gratuitamente por cualquier internauta: su Mobility Reports COVID-19. El reporte surge como iniciativa para ayudar a quienes diseñan políticas públicas e investigadores a tener una visión global del proceso.

Sin dudas, Google tiene la información más precisa sobre la ubicación de la gente ya que, tal como lo ha dicho a principios de este año, más de 1 millón de personas utiliza Google Maps para moverse por los espacios que frecuenta normalmente. El reporte incluye una cantidad masiva de rastreos anónimos de movimientos de personas alrededor del mundo. Se ha lanzado para 131 países y muestra cómo las personas se mueven por la ciudad, utilizando su geolocalización.

Según los datos recogidos por Google, Estados Unidos y México son los países que menos evitan los desplazamientos a lugares recreativos. Mientras que en España y Argentina estos espacios muestran una caída del 89%, seguidos de Colombia y Ecuador con un 80%, en Estados Unidos las visitas a los parques solo han caído en 19 por ciento.

Los españoles son quienes más han reducido sus desplazamientos a sus lugares de trabajo, con una caída del 64%, seguidos de Ecuador con un 61%. México, por el contrario, solo presenta una disminución del 20%.

En lo que respecta a compras de primera necesidad, tales como supermercados y farmacias, nuevamente son Estados Unidos y México los países en donde menos se nota una diferencia con las cifras normales. Sin embargo, España (76%), Colombia (68%) y Ecuador (66%) son los que presentan una mayor disminución de clientes.

Si bien la herramienta no permite tener una certeza exacta del acatamiento, sin dudas, nos brinda una pantallazo general de la situación alrededor del mundo; permitiéndonos, de este modo, conocer un poco más sobre el cambio de costumbres que generó y generará el COVID-19.

Todos los datos están disponibles en Google Community Mobility Reports