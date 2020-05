Emisión del 06/05/2020

11, 05, 2020

🥳📢¡¡¡EL PROGRAMA Nº 10 DE LA TOPADORA MERECE VOLVER A VERLO MIL VECES MÁS!!!

El recreo de la cuarentena llega junto a @otamendibelqui y @gustavovaccarella , que semana a semana cargan las pilas para brillar en la pantalla y hacer reír a todos los que se suman a nuestros 20 años de programa 🥰 La acción "La Topadora te regala barbijo" sigue vigente, y entregamos el premio en los domicilios de cada uno de los ganadores 🎁🏠 Además, los artistas siguen compartiendo con nosotros lindas palabras, canciones y saluditos, como los chicos de Canto 4 🎵🎸 ¡Una entrevista imperdible a Seba Pérez, el cantante de Pop Rock que participó en el reallity La Voz, nos recibió para comentarnos sus proyectos y planes a futuro, como también su última canción! 🎥🎶 Las notas de archivo son infaltables, por eso repasamos el diálogo que tuvimos con Alex Ubago y Sergio Dalma, por los años 2014 y 2017 🤩🔊 La moda no podía estar ausente, por eso el broche final fue el gran desfile de barbijos 😎🔥 con la conducción de @sumeiajadur ¡Recuerden ver la repe este sábado a las 9 hs por Canal 9 Multivisión Federal!

