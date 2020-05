Emisión del 13/05/2020

19, 05, 2020

VOLVÉ A VIVIR EL PROGRAMA Nº11 DE "LA TOPADORA 20 AÑOS"

.🎥➡️ Nuevos capítulos se siguen sumando a esta historia mágica de humor, risas y espectáculos donde Belqui y Gustavo son los protagonistas 🕺💃 La acción "La Topadora te regala barbijos", sigue buscando ganadores y acercándoles los premios a sus hogares en el marco de esta cuarentena 😷🎁 ¡Como cada programa, los saluditos no pueden faltar! Por eso Nacho y Daniel, (del grupo Los Nombradores del Alba) se sumaron junto a nosotros con la buena onda que los caracteriza 👏🥰 El aislamiento no impide que nos perdamos notas espectaculares, como la entrevista que pudimos hacerle a Ricky Maravilla, que desde Buenos Aires dialogó con nosotros 🎤🎶 Y como si esto fuera poco, la emoción estuvo de la mano de Agustina Neri, que cantó en vivo presentando su nuevo tema "Flor de Gardenia" 🌹🤗 ¡No me digas que te lo perdiste!