DESTACADAS

El contagio por Covid-19 en cuatro granjas pone a la cría de visón contra las cuerdas

22, 05, 2020

Las autoridades sanitarias de Países Bajos confirmaron el 26 de marzo la detección de diversos casos de infección por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19) en animales de dos granjas de visones (de la especie Neovison vison, en esta caso ejemplares destinados a la producción de pieles).

Después de diversos controles, el 7 de mayo las autoridades confirmaron la detección de nuevos contagios en otras dos granjas, mientras siguen las investigaciones “con el objetivo de determinar el origen de estas infecciones”, según la información difundida el 15 de mayo por la universidad y centro de investigación científica Wageningen, encargada de este seguimiento por encargo de las autoridades de Países Bajos.

Algunos medios de comunicación en Países Bajos (como Omroep Brabant ) han indicado que en total son cinco las granjas afectadas, aunque esta cifra no ha sido confirmada por las autoridades.

Por el momento, los científicos explican que “puesto que algunos empleados de las dos compañías [que gestionan las cuatro granjas afectadas] habían tenido síntomas del coronavirus, se presume que estas personas habrían infectado a los animales”.

Conocer con detalle el origen y extensión de las infecciones del nuevo coronavirus en la industria del visón en países como Holanda es importante en el estudio de la Covid-19 tanto en animales como humanos, sobretodo para esclarecer si esta especie puede ser también transmisora de la enfermedad.

Tres gatos también afectados

Hasta ahora no existe ningún indicio de que los visones con SARS-CoV-2 puedan transmitir este coronavirus a humanos pero los expertos no pueden descartar totalmente esta posibilidad hasta se concluyan los estudios en marcha. Entre los detalles negativos observados en la últimas semanas se encuentra la detección del SARS-CoV-2 en tres gatos de una de las granjas afectadas, sin que por el momento se conozca el origen de la infección.

La detección de infecciones en estas cuatro granjas (o cinco, si se confirma un nuevo caso sospechoso) ha provoca la reacción de grupos de defensa de los animales en Países Bajos como Animal Rights.

Los animalistas han indicado que la crisis de la Covid-19 muestra el sentido de su denuncia de trato cruel en las granjas de visones. “La vida del visón en la producción de pieles siempre es terrible, y ahora los animales sufren aún más porque los humanos los enferman”, ha afirmado dice el líder de la campaña de Animal Rights, Erwin Vermeulen.

Animal Rights exige que se acelere el calendario para el abandono total de la cría comercial de visones en Holanda.

Actividad prohibida a partir de 2024

Tras un largo debate social y político, en diciembre de 2012 el Senado de Países Bajos aprobó definitivamente una ley por la que se prohibe la cría del visón para la producción de pieles, por razones éticas en defensa de los animales. La ley aprobada, no obstante, estableció que las granjas en funcionamiento (unas 170) podrían seguir trabajando hasta el 1 de enero de 2024 y sus propietarios recibirán una compensación económica por el cese de actividad. Prohibiciones similares han sido aprobadas en los últimos años en Reino Unido, Suiza, Austria y Croacia, según datos difundidos por el partido animalista español PACMA.

Crítica de los animalistas

Animal Rights en Países Bajos afirma que “la industria ganadera holandesa está al frente del sufrimiento de los animales los visones no solo son los primeros animales en los Países Bajos que han sido diagnosticados con una infección por el nuevo coronavirus, sino que, hasta donde se sabe, también es la primera vez en todo el mundo que la Covid-19 se ha presentado a gran escala en animales y se ha establecido en la cría de animales”.

A mediados de marzo, varios días antes de que se conocieran las infecciones en la dos primeras granjas, Animal Rights solicitó un control más estricto de esta industria. Ahora Erwin Vermeulen, portavoz de esta organización, afirma: “Estamos pidiendo, también debido a estas infecciones por coronavirus, un final acelerado para esta industria reprensible”.