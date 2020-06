EL FUTURO YA LLEGÓ: ¿CÓMO IMAGINÁBAMOS QUE SERÍA EL 2020?

31, 05, 2020

Siempre se ha fantaseado con cómo sería la vida del futuro y cuáles serían las tecnologías disponibles. Lo cierto es que todos nos hemos imaginado de niños cómo sería el futuro.

Libros, historietas, películas, revistas de ciencia comenzaron hace años a proyectar cómo sería el mundo cuando llegara el 2020. Algunos adelantaron que viviríamos en el mar, otros en Marte o que viajaríamos a la luna frecuentemente. Conducir autos voladores y vivir con robots, fueron otras de las ideas que nos presentaban.

Desde Los Supersónicos (The Jetsons) y Volver al Futuro (Back to the Future). imaginando el nuevo milenio, hasta series como Black Mirror o The 100, haciendo sus apuestas al futuro actual, la ciencia ficción sigue buscando teorías para adelantarse a lo que vendrá. Después de todo, a quien no le gustaría viajar en una máquina del tiempo y ver qué pasará en diez años.

Hoy, en pleno 2020 y transitando la pandemia que cambió nuestras costumbres, repasamos algunas teorías que creíamos que sucederían y las comparamos con nuestra realidad.

• Videollamadas y comunicaciones personales

En el pasado, muchos mostraban videollamadas y comunicación a distancia. En este punto ¡adivinaron! Aunque, sin dudas, no imaginaron que las máquinas no serían tan grandes o complejas como aparecen en las imágenes sino que cabrían en la palma de la mano.

El teléfono móvil y luego el Smartphone cambiaron radicalmente la manera de comunicarnos. Sin ir más lejos, a principios de la década aparecía WhatsApp para traernos un cambio en el uso de la telefonía móvil: la posibilidad de enviar textos similares a los SMS a través de una conexión a Internet.

De este modo, la novedad fue el beneficio de “no gastar nuestro dinero” si el móvil estaba conectado a una red WiFi. Si tomamos esta app como ejemplo, podemos recordar cómo nos sorprendimos cuando se pudieron crear grupos, luego mandar mensajes de voz, luego realizar videollamadas y, ahora, hasta configurarlo para empresas con su versión Business.

Hoy, aplicaciones como Skype, Zoom, Hangouts y Meet permitieron crear reuniones virtuales con múltiples personas y, en el contexto actual, para muchos son la única manera de comunicación interpersonal.

• Nuestras vidas en la pantalla

Las redes sociales, sin dudas, son la estrella de estas innovaciones. Comenzaron a surgir a comienzos de los años 2000, con objetivos específicos y funciones reducidas. En 2001 apareció Ryce.com, y nació con ella la primera red social especializada. Un año más tarde, apareció Friendster, la primera en tener un sistema inteligente capaz de relacionar a los usuarios de la red según sus gustos. También se sumaron Fotolog, con el objetivo de compartir fotografías y MySpace, la red de aquel momento.

A partir del 2004, con la llegada de Facebook, las redes han comenzado a interconectarse y permitirnos acceder a funciones que eran impensadas al comienzo del milenio: videollamadas, transmisiones en vivo, videos, enlaces, imágenes, geolocalización, todo lo que se nos ocurra está en ellas.

Estas aplicaciones están a nuestro alcance en todo momento y avanzan a toda velocidad. Hace algunos años anunciábamos un rumor de que Instagram tendría la posibilidad de compartir videos, hoy pasamos horas viendo las historias de nuestros contactos o explorando IGTV. Este es solo un ejemplo, entre miles.

Facebook, Snapchat, TikTok, FourSquare, Pinterest, Tinder y muchas más aplicaciones se encargan de brindarnos la posibilidad de mostrarnos como escaparates online. Hoy en día, ya no es necesario utilizar la computadora para verlas sino que están en nuestros teléfonos móviles, listas para inmortalizar el momento y compartirlo con millones de usuarios.

• Hablarle a nuestras cosas

¿Cuántas veces soñamos con decir algo en voz alta y que se realice una acción? Desde el ábrete sésamo hasta el comando por voz en la naves espaciales, hacer que los dispositivos nos respondan siempre fue una de las expectativas para el futuro.

En el 2009, hablábamos de cómo el iphone 3 incluiría control de voz. Hoy en día, ya nadie se asombra si le pedimos a nuestro teléfono móvil que llame a un amigo, que busque la definición de una palabra o que nos musicalice el momento.

Siri ya es un hecho para todos los usuarios de Apple al igual que Alexa o Google Assistant. ¿Quién no le ha hecho preguntas insólitas alguna vez?

Estos asistentes virtuales pueden realizar búsquedas por voz e incluso controlar los dispositivos inteligentes del hogar como cámaras de vigilancia, encender las luces e interfonos, entre otros.

• Un hogar donde todo esté conectado entre sí

En las casas futuristas de los años ochenta, soñar con un hogar en donde los electrodomésticos estén conectados, hagan solos sus tareas e interactúen entre sí era muy común.

Lo cierto es que no estábamos tan equivocados. Estos objetos interconectados han marcado un nuevo paradigma y los hemos denominado Internet de las cosas.

Tenemos aspiradoras que hacen su trabajo por sí solas y aires acondicionados que encendemos antes de llegar a casa para que nuestros ambientes tengan la temperatura justa. También lavadoras, cocinas, Smart TVs y muchos otros electrodomésticos ya están conectados a Internet y nos ofrecen la posibilidad de controlarlos ya sea a través de nuestro teléfono móvil o de un asistente virtual. Según una nota de la revista TyN Magazine, para finales del 2020, se estima que habrá 4 veces más dispositivos conectados a Internet que personas.

• Accesorios inteligentes.

En Volver al Futuro, el hijo de «Marty» tenía lentes computarizados y zapatillas que se ataban solas. También hemos visto relojes con más funciones que la de dar la hora a través de los cuales se podía hablar.

¡Estas predicciones si se han cumplido! Las gafas de realidad virtual son cada vez más comunes y ni hablar de los Smartwatches que se han popularizado de la mano de Apple en los últimos años.

Cada vez más dispositivos wearables se suman a la lista de las nuevas tecnologías que podemos llevar con nosotros a todas partes.

• Una máquina para crear objetos en casa

En el pasado, se creía que en el futuro tendríamos máquinas que hagan aparecer objetos, creen comida o incluso aceleren el proceso de crecimiento de los animales.

La idea de poder hacer “aparecer” un objeto nuevo podríamos decir que, hoy, la cumplen las impresoras 3D.

Actualmente, la utilizamos para crear pequeños objetos tridimensionales pero también para fabricar prótesis y distintos elementos de utilidad. De hecho, han sido de gran ayuda a la hora de crear máscaras y material sanitario para enfrentar la pandemia del Covid-19, hecho que ninguna película de ciencia ficción logró adivinar.

Estas impresoras cuentan con ventajas como: permitir a las fábricas personalizar el diseño del producto, agilizar la producción o adaptarse con rapidez a las necesidades cambiantes del mercado. Además, evita dependencias de agentes externos y deslocalizaciones, ya que todo el proceso productivo se lleva a cabo dentro de la misma empresa.

Probablemente, en un futuro también se utilice para fabricar nuestros propios electrodomésticos, dispositivos, recambios, paneles energéticos e incluso comida.

• Autos voladores

Los Supersónicos lo mostraron ya en 1962 y Volver al Futuro en 1985, junto a miles de historietas, libros y películas de la época. Es lo que todos imaginamos cuando pensamos en el futuro, y si bien ya tenemos automóviles eléctricos, aún no han llegado los autos voladores.

Sin embargo, ya se están mostrando prototipos creados por las grandes empresas automotrices en las ferias de automóviles. Durante el 2019, en el Consumer Electronics Show, debutó el coche volador PAL-V Liberty Pioneer Edition. Se trata de un prototipo capaz de circular por tierra y por aire. Tiene sólo tres ruedas y puede cambiar su configuración terrestre-aérea en un tiempo aproximado de 5 a 10 minutos.

• Objetos que vuelen

Si bien no conseguimos volar como predecían muchas película para esta época. Podemos traer como ejemplo a los drones, un elemento elemento que, hoy en día, podemos adquirir en cualquier tienda de tecnología.

Desde un recurso para los fotógrafos y el delivery hasta un nuevo método para el espionaje o la guerra, los drones han comenzado a poblar los cielos siendo utilizados para diversas tareas. Un hecho nada fácil para las regulaciones de los distintos países que se encontraron con esta innovación.

• Convivir con robots

Para esta época en muchas teorías ya habíamos tenido nuestra guerra contra las máquinas mientras que en otras convivíamos con robots y androides. Lo cierto es que, si bien ya existen grandes avances con la inteligencia artificial y la robótica, lejos estamos de que cada ciudadano tenga uno en su casa o, al menos, interactúe con uno a diario.

Lo que sí veremos este año es la explotación de los datos (Big Data) y el desarrollo del Hardware que va a permitir que la computación sea más rápida, económica y accesible.

Un factor esencial a la hora de definir modelos de negocio y tecnologías asociadas a emplear, entre las que destacan: la Inteligencia Artificial, que se posiciona como clave en la digitalización y automatización de procesos, el procesamiento del lenguaje natural, sobre todo, en el desarrollo de asistentes de voz, la personalización de servicios y productos, realidad virtual y aumentada o robótica, entre otras muchas áreas.

• Vivir en el espacio

A comienzos de los años ‘70, la NASA auguró que en 1985 pondría un astronauta en la superficie de Marte, y en 1989, 48 hombres vivirían en el planeta rojo y otros 24 en órbita.

También series contemporáneas como “The 100” han ido más allá planteando nuevos planetas como alternativa a la Tierra o incluso el espacio mismo para el futuro que viene.

Hoy estamos lejos de esa realidad pero nos acercamos lentamente. Esta semana se lanzó la primera misión de la NASA con un cohete de Space X, el primer vuelo espacial tripulado en nueve años desde Estados Unidos, que tendrá como destino a la Estación Espacial Internacional.