DESTACADAS

Fotógrafos piden contención estatal por la "desocupación en masa" a la que los lleva la cuarentena

1ro, 06, 2020

Sofía Bordone, de la Asamblea de Trabajadores de la Fotografía, dijo que "desde la cuarentena obligatoria los fotógrafos pasamos de la precarización, trabajando en negro o como monotributistas, dependiendo de que nos compren fotos o cobrando por evento, a la desocupación en masa".

"No habiendo eventos de ningún tipo, actividades deportivas, sociales, acciones públicas, publicidades, entre otras, no tenemos posibilidad de trabajar", señaló la fotógrafa.

Además explicó que "Las empresas de medios que nos suelen contratar ya no lo hacen. Reclamamos un subsidio estatal para sobrellevar esta situación desesperante donde nos quedamos sin ingresos."

"La asamblea virtual realizada con mas de 90 fotógrafos de todas las ramas: Periodismo, Eventos, Sociales, Arte, Documental, Deportes, Moda, Publicidad, Institucional, Docencia, demuestra tanto la emergencia que estamos atravesando, agravado por el hecho de que no estamos encuadrados en ningún sindicato de actividad como canal de organización."

Entre los reclamos se detallaron: la bonificación del monotributo y cobertura de las obras sociales; la exención del pago de servicios públicos; la libre circulación para poder trabajar y por libertad de expresión; un protocolo sanitario de trabajo y provisión de instrumentos de protección; prohibición de despidos y pago del 100% de salarios y colaboraciones; y subsidios para trabajo online.