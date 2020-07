Emisión del 15/07/2020

Emisión del 08/07/2020

15, 07, 2020

Como el programa Nº 19 fue sensacional, merece ser visto una y otra vez, pero si te lo perdiste, te adelantamos que te vas a divertir un montón con las ocurrencias del dúo dinámico, Belqui y Gustavo, que no paran de divertirnos Los premios a la orden del día, como barbijos, obsequios de #LaTopadora y productos #Medamax porque nos encanta agasajar a los televidentes Una entrevista espectacular de Sumeia junto a los cantantes y ahora estrellas de la televisión, Gaby Morales y Juan Peñalva, que además dejaron un saludo bastaaante particular También tuvimos la visita de Gisela Sánchez de Concesionaria #LasConde porque hay promociones buenísimas para tener un 0km En una #NocheChalchalera recordamos cuando en el año 2005 hablamos con Juan Carlos Saravia en la Plaza Güemes de la ciudad, y claro, no podían faltar las mejores melodías de las voces de dos grandes, Félix Saravia y Marcelo Mena que nos emocionaron en este homenaje a #LosChalchaleros